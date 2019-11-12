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Факти / Україна / Політика

Відставку Яременка затверджено, названо кандидатури наступників

У Слузі народу повідомили, хто замість Яременка претендує на посаду голови комітету Ради із зовнішньої політики.

Відставку Яременка затверджено, названо кандидатури наступників

Заяву про відставку народного депутата від Слуги народу Богдана Яременка з посади голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва затвердили.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук та додала, що вважає професійним рішення Яременка про відставку.

– Разом з тим, написавши заяву, він вчинив як патріот і професійний дипломат, розуміючи, які можуть бути ризики не так для партії, як для українського парламенту та країни в цілому на міжнародній арені.

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Також у Слузі народу повідомили імена кандидатів, які візьмуть участь у внутрішньому праймеріз на посаду голови комітету. Цими людьми стали: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш і Олександр Мережко.

Нагадаємо, скандал навколо Богдана Яременка розгорівся після того, як журналісти підловили його на листуванні з повією.

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