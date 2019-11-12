У Слузі народу повідомили, хто замість Яременка претендує на посаду голови комітету Ради із зовнішньої політики.

Заяву про відставку народного депутата від Слуги народу Богдана Яременка з посади голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва затвердили.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук та додала, що вважає професійним рішення Яременка про відставку.

– Разом з тим, написавши заяву, він вчинив як патріот і професійний дипломат, розуміючи, які можуть бути ризики не так для партії, як для українського парламенту та країни в цілому на міжнародній арені.

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Також у Слузі народу повідомили імена кандидатів, які візьмуть участь у внутрішньому праймеріз на посаду голови комітету. Цими людьми стали: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш і Олександр Мережко.

Нагадаємо, скандал навколо Богдана Яременка розгорівся після того, як журналісти підловили його на листуванні з повією.