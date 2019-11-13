PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Фракція Батьківщина перейшла в опозицію

Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко повідомила, що її політсила переходить в опозицію до влади.

Фракція Батьківщина перейшла в опозицію

Перейти в опозицію до влади фракція вирішила після ухвалення в першому читанні за основу законопроекту про ринок землі.

Юлія Тимошенко під час брифінгу, який відбувся після голосування за проект закону, зазначила, що Батьківщина не підтримує розпродаж землі, тому переходить в опозицію.

Читайте: Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі

Нагадаємо, за законопроект про ринок землі №2178-10 проголосували 240 народних депутатів.

Всі депутати від фракції Батьківщина, які були присутні в сесійній залі, проголосували проти.

Факти ICTV також писали, як голосували інші фракції за закон про ринок землі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Ринок землі
Історичний день – реакція політиків та експертів на закон про ринок землі
ринок землі
Законопроект про ринок землі ухвалено: чи будуть зміни до другого читання
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
ринок землі
Місія МВФ в Україні: на яких умовах буде новий транш
Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям
Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка