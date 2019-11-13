Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко повідомила, що її політсила переходить в опозицію до влади.

Перейти в опозицію до влади фракція вирішила після ухвалення в першому читанні за основу законопроекту про ринок землі.

Юлія Тимошенко під час брифінгу, який відбувся після голосування за проект закону, зазначила, що Батьківщина не підтримує розпродаж землі, тому переходить в опозицію.

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Нагадаємо, за законопроект про ринок землі №2178-10 проголосували 240 народних депутатів.

Всі депутати від фракції Батьківщина, які були присутні в сесійній залі, проголосували проти.

Факти ICTV також писали, як голосували інші фракції за закон про ринок землі.