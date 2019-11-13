PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про ринок землі. Як голосували парламентарі – дивіться на Фактах ICTV.

Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)

За законопроект №2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення проголосували 240 депутатів.

З них 227 від партії Слуга народу, ще 13 позафракційних.

Не голосували взагалі 16 депутатів, проти було 52 голоси, а утрималися 57.

Читайте: Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі

Поіменне голосування за закон про ринок землі публікують Факти ICTV.

Результати голосування за ринок землі by Віта Гірко on Scribd

До слова, раніше Факти ICTV писали, що передбачає законопроект №2178-10 про ринок землі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Ринок землі
Історичний день – реакція політиків та експертів на закон про ринок землі
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
ринок землі
Законопроект про ринок землі ухвалено: чи будуть зміни до другого читання
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
ринок землі
Місія МВФ в Україні: на яких умовах буде новий транш
Не допит, а бесіда: Арахамія про виклик депутатів на килим за відмову голосувати
Не допит, а бесіда: Арахамія про виклик депутатів на килим за відмову голосувати
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка