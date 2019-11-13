Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про ринок землі. Як голосували парламентарі – дивіться на Фактах ICTV.

За законопроект №2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення проголосували 240 депутатів.

З них 227 від партії Слуга народу, ще 13 позафракційних.

Не голосували взагалі 16 депутатів, проти було 52 голоси, а утрималися 57.

Читайте: Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі

Поіменне голосування за закон про ринок землі публікують Факти ICTV.

Результати голосування за ринок землі by Віта Гірко on Scribd

До слова, раніше Факти ICTV писали, що передбачає законопроект №2178-10 про ринок землі.