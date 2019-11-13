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Факти / Україна

Земельна реформа і законопроект №2178-10: порядок денний Ради на 13 листопада

13 листопада на порядку денному Верховної Ради низка законопроектів.

Земельна реформа і законопроект №2178-10: порядок денний Ради на 13 листопада

13 листопада Верховна Рада планує розглянути 14 законопроектів у першому та другому читаннях.

Зокрема, на порядку денному – низка земельних законопроектів, внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків та оптимізація кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення.

З 16.00 народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

На перше читання винесено:

  • низку законопроектів про внесення змін у законодавство щодо обігу земель сільськогосподарського призначення;
  • проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин;
  • проект закону про внесення змін у законодавство щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони;
  • проект закону про внесення змін у законодавство щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві;
  • законопроект про внесення змін до закону Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації);
  • законопроект про внесення змін до закону Про нотаріат (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин);
  • законопроект про внесення доповнення до статті 14 закону Про безоплатну правову допомогу (щодо мешканців тимчасово окупованих територій);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного рішення.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

У другому читанні розглядатимуть:

  • проект закону про внесення зміни до статті 4 закону Про використання земель оборони (щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок);
  • проект закону про внесення змін до законодавства, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру;
  • законопроект про внесення змін до закону Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень);
  • проект закону про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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