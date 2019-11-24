Дитячий омбудсмен Микола Кулеба подякував усім за підтримку та розуміння.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів перебуває в лікарні зі своїми синами.

Чиновник подякував усім небайдужим за підтримку і сказав, що відповість на всі питання.

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– Дякую всім, хто турбується про моє здоров’я і здоров’я моїх дітей. Зараз я перебуваю в лікарні разом з синами. На ваші запитання відповім пізніше. Дякую за розуміння. Дякую за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва, – написав він.

Нагадаємо, Микола Кулеба потрапив в аварію на Одеській трасі біля села Чабани разом зі своїми синами Тимофієм та Єлисеєм.