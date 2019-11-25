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Факти / Україна

Вибух авто Андрія Гагуна в Харкові: знайдено машину ймовірних виконавців

Поліція виявила згорілий автомобіль ймовірних виконавців вибуху в Харкові.

взрыв в харькове

Близько 11.50 на вулиці Пушкінській в Харкові був виявлений згорілий Opel. За даними поліції, на цьому авто виконавці вибуху машини адвоката Андрія Гагуна поїхали з місця злочину.

– Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події. Автомобіль майже повністю знищений вогнем, – йдеться у повідомленні.

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Згорілий транспортний засіб оглядають експерти.

Вибух авто Андрія Гагуна в Харкові: знайдено машину ймовірних виконавців / 4 фотографии

Нагадаємо, 25 листопада о 10.40 у Харкові підірвали авто, яке належало місцевому адвокату. В результаті вибуху пошкоджені автомобілі, припарковані поруч, а також кілька вікон будинку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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