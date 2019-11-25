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Сів за кермо і вибухнуло. Адвокат Гагун назвав версії вибуху в Харкові

У Харкові на вулиці Чайковського, 6 вибухнув автомобіль Toyota Camry, який належить адвокату Андрію Гагуну — зятю першого заступника прокурора області. Ніхто не постраждав, поліція ввела план Перехоплення – розшукують Opel Vectra синього кольору.

Сів за кермо і вибухнуло. Адвокат Гагун назвав версії вибуху в Харкові

Після вибуху на вулиці Чайковського, 6  у Харкові та Харківській області оголошено план Перехоплення.

Речниця поліції Харківщини Олена Баранник заявила, що схожий автомобіль Opel Vectra, на якому могли пересуватися причетні до вибуху на Чайковській, знайшли підпаленим.

Начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Валерій Сокуренко повідомляє, що вибухівка була саморобною, в її основі — тротил.

Власник автомобіля колишній працівник прокуратури Харківської області Андрій Гагун. Він нібито є зятем колишнього першого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.

Адвокат розповів журналістам, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність.

– Хочуть залякати, щоб перестав займатися адвокатською і правозахисною діяльністю, — сказав Андрій Гагун.

Він зазначив, що близько трьох років проживає у будинку, поруч з яким і стався вибух. Гагун уточнив, що зловмисники підклали вибухівку під його автомобіль, і та спрацювала, коли він рушив, унаслідок чого правозахисник отримав незначні порізи рук.

Сів за кермо і вибухнуло. Адвокат Гагун назвав версії вибуху в Харкові / 2 фотографии

Гагун також підтвердив, що в будинку, біля якого стався вибух, проживає голова Харківської облради Сергій Чернов, але вважає, що замах був скоєний саме на нього.

Поліція розслідує пригоду як замах на умисне вбивство, скоєний у зв’язку із адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Харкові пошкоджено припарковані поруч автівки. Інцидент трапився вранці о 10.40 25 листопада.

Джерело: UA: Харків

Джерело: Нацполіція

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