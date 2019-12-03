PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

СБУ оголосила Цемаха в розшук

Служба безпеки України оголосила у розшук фігуранта справи про катастрофу МН-17 Володимира Цемаха.

владимир цемах

Цемаху висунуто підозру в тероризмі. Про це свідчить перелік розшукуваних осіб на сайті МВС України.

Цемаху пред’явлено підозри в участі у терористичній групі та здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Він оголошений у розшук як особа, яка переховується від органів слідства.

Читайте: Катастрофа МН17: Цемах не відкидає, що позиватиметься на Україну

Дата зникнення вказана від 23 вересня 2019 року. Також повідомляється, що запобіжний захід Цемаху не обирався.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що вадання Росії фігуранта справи про загибель малайзійського рейсу MH-17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Джерело: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Доля Цемаха не стосується Кремля – Пєсков
Доля Цемаха не стосується Кремля – Пєсков
Названо імена загиблих на Донбасі спецпризначенців
Названо імена загиблих на Донбасі спецпризначенців
Працівники департаменту СБУ вимагали хабарі в підприємців – ДБР
Працівники департаменту СБУ вимагали хабарі в підприємців – ДБР
таможни
Керівників ДФС трьох областей підозрюють у наживі на імпорті авто зі США
СБУ
ФСБ намагалася завербувати українського полковника
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн
Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн
Василь Грицак
НАБУ порушило справу проти екс-голови СБУ Грицака
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка