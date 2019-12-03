Служба безпеки України оголосила у розшук фігуранта справи про катастрофу МН-17 Володимира Цемаха.

Цемаху висунуто підозру в тероризмі. Про це свідчить перелік розшукуваних осіб на сайті МВС України.

Цемаху пред’явлено підозри в участі у терористичній групі та здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Він оголошений у розшук як особа, яка переховується від органів слідства.

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Дата зникнення вказана від 23 вересня 2019 року. Також повідомляється, що запобіжний захід Цемаху не обирався.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що вадання Росії фігуранта справи про загибель малайзійського рейсу MH-17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.