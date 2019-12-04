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Чемпіонат світу з дрон-рейсингу пройде у Китаї за підтримки фонду Макса Полякова

У Китаї 10-14 грудня пройде чемпіонат світу з перегонів на дронах. Головний партнер заходу – компанія Макса Полякова Noosphere Ventures.

Чемпіонат світу з дрон-рейсингу пройде у Китаї за підтримки фонду Макса Полякова

У Китаї 10-14 грудня пройде гранд-фінал чемпіонату світу з дрон-рейсингу. Перегони на дронах вважаються одними з найперспективніших дисциплін у авіаційному спорті.

Організатором турніру є Міжнародна авіаційна федерація (FAI), а серед головних партнерів — інвестиційний фонд Макса Полякова Noosphere Ventures.

У чемпіонаті візьмуть участь 112 пілотів з усього світу. Як повідомляється на сайті турніру, призовий фонд турніру складає $125 тис.

Трекінг часу, інтеграція з базами даних FAI, отримання балів та реєстрація конкурсантів — увесь технічний бік турніру забезпечує Noosphere Ventures, керівним партнером якої є американсько-український бізнесмен Макс Поляков. Noosphere Ventures є партнером FAI з 2012 року.

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Українців серед учасників турніру цьогоріч немає. До речі, саме в Україні відбувся чемпіонат з ракетомодельного спорту у 2016 році від Міжнародної авіаційної федерації.

Нагадаємо, Firefly Aerospace Макса Полякова підписала угоду з ізраїльськими колегами з IAI про використання технології місячного посадкового модуля Beresheet.

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