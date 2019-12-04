10-14 декабря пройдет чемпионат мира по гонкам на дронах. Главный партнер мероприятия – компания Макса Полякова Noosphere Ventures.

10-14 декабря пройдет гранд-финал чемпионата мира по дрон-рейсингу. Гонки на дронах считаются одной из самых перспективных дисциплин в авиационном спорте.

Организатором турнира является Международная авиационная федерация (FAI), а среди главных партнеров – инвестиционный фонд Макса Полякова Noosphere Ventures.

В чемпионате примут участие 112 пилотов со всего мира. Как сообщается на сайте турнира, призовой фонд составляет $125 тыс.

Трекинг времени, интеграция с базами данных FAI, получение баллов и регистрация участников – всю техническую сторону турнира обеспечивает Noosphere Ventures, управляющим партнером которой является американско-украинский бизнесмен Макс Поляков. Noosphere Ventures является партнером FAI с 2012 года.

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Украинцев среди участников турнира в этом году нет. Кстати, именно в Украине состоялся чемпионат по ракетомодельному спорту в 2016 году от Международной авиационной федерации.

Напомним, Firefly Aerospace Макса Полякова подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet.