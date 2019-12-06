День Збройних сил України щороку відзначають 6 грудня. З цієї нагоди українські зірки записали відеопривітання для українських захисників.

Привітання для бійців ООС записали співачки Ірина Білик, Злата Огнєвіч, співак Павло Зібров, актор Віталій Борисюк, телеведуча Леся Нікітюк, футболісти національної збірної України Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Андрій П’ятов, Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, телеведучий Сергій Притула, актриса Ольга Сумська, співаки Михайло Хома (Дзідзьо) та Ольга Полякова, музикант Віктор Винник, боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, спортсмен Василь Вірастюк.

У відео вони побажали українським захисникам бути здоровими, коханими, мужніми, а найголовніше – повертатися додому живими.

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Також у відеопривітанні з Днем Збройних сил України кожен подякував бійцям ООС за те, що вони захищають Україну.

– Дякую за те, що мої діти ходят в садочок або до школи не під дзижчання куль. Дякуємо вам, незалежно від вашого звання, за вашу службу. Спасибі за те, що стоїте міцною стіною, – сказав Сергій Притула.

– Дякую вам за те, що я і всі українці мають можливість спокійно жити, працювати, розвиватися на благо України. Дякую вам за те, що ви оберігаєте нас від всіх тих обмежень, які хтось хоче нав’язати. Бо життя – це не обмеження, а максимальні можливості, – додав співак Дзідзьо.

Факти ICTV з нагоди свята також підготували СМС-привітання з Днем Збройних сил України, щоб ви могли привітати наших захисників.