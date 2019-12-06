Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі вручив військовим державні нагороди, бойовий прапор, а також присвоїв почесні найменування ряду військових частин.

У День Збройних сил України Зеленський нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та медалями За військову службу Україні.

Бойовий прапор президент вручив командиру 46-го окремого штурмового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України В’ячеславу Власенку.

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Зеленський нагородив орденами та медалями військових в ООС / 4 фотографии

Почесні найменування отримали низка підрозділів:

46-й окремий штурмовий батальйон 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування Донбас.

19-й ракетній бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєне почесне найменування Свята Варвара .

. 201-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєне почесне найменування імені гетьмана Пилипа Орлика.

73-му Морському центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ присвоєне почесне найменування імені кошового отамана Антіна Головатого .

. Ім’я Героя України полковника Тараса Сенюка присвоєне 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, 5 грудня у всьому світі святкують День волонтера. Зеленський відзначив соціально-активних українців нагородами високого рангу.