Сухий залишок Норманді: Вакарчук про підсумки саміту у Парижі

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук після закінчення нормандського саміту відреагував на результати зустрічі.

Святослав Вакарчук зазначив, що президент Росії Володимир Путін не звернув жодної уваги на озвучені президентом України Володимиром Зеленським позиції про неприпустимість здачі національних інтересів України.

– Ми всі озвучили президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це – сухий залишок Норманді, – написав народний депутат в Twitter.

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Крім того, Святослав Вакарчук позитивно відзначив домовленість про обмін та припинення вогню.

– Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані.

Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі, у якому детально прописані всі домовленості, раніше публікували Факти ICTV.

Фото: Святослав Вакарчук