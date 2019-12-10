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Факти / Україна / Політика

Сухий залишок Норманді: Вакарчук про підсумки саміту у Парижі

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук після закінчення нормандського саміту відреагував на результати зустрічі.

Сухий залишок Норманді: Вакарчук про підсумки саміту у Парижі

Святослав Вакарчук зазначив, що президент Росії Володимир Путін не звернув жодної уваги на озвучені президентом України Володимиром Зеленським позиції про неприпустимість здачі національних інтересів України.

– Ми всі озвучили президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це – сухий залишок Норманді, – написав народний депутат в Twitter.

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Крім того, Святослав Вакарчук позитивно відзначив домовленість про обмін та припинення вогню.

– Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані.

Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі, у якому детально прописані всі домовленості, раніше публікували Факти ICTV.

Фото: Святослав Вакарчук

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