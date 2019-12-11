Як би я не ненавидів Путіна, вдячний йому, що він нас об’єднав – Сенцов

Режисер Олег Сенцов, незважаючи на ненависть до Володимира Путіна, вдячний йому за те, що він об’єднав українців.

Олег Сенцов на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, активістами та волонтерами сказав, що Володимир Путін – єдиний ворог України, але вдячний йому за об’єднання українців.

– Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об’єднав. Без цього ми б прогнивали, як Білорусь. Інших ворогів, окрім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він, – вважає колишній бранець Кремля.

Також, на його думку, поки Путін перебуває при владі Україна не зможе повернути Донбас і Крим.

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– Путін не вічний, ми все повернемо, рано чи пізно, – додав Сенцов.

Нагадаємо, 25 листопада у Страсбурзі Олегу Сенцову вручили премію За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Джерело: TheБабель