Спецназ виламав двері: Мухарський заявив про обшуки в його квартирі

У квартирі Антіна Мухарського в Києві, яку він здає, силовики п’ять годин проводили обшук.
Музикант і художник Антін Мухарський заявив, що в ніч на п’ятницю, 13 грудня, правоохоронці провели обшук у його столичній квартирі.
Мухарський уточнив, що це житло в Києві він здає.
– Сьогодні вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п’ять годин!, – написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю.
При цьому він не назвав жодних причин обшуку.
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Раніше Мухарський опублікував відеоблог, в якому розкритикував керівництво країни за затримання добровольців і волонтерів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.
У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів
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