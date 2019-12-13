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Факти / Україна

Спецназ виламав двері: Мухарський заявив про обшуки в його квартирі

У квартирі Антіна Мухарського в Києві, яку він здає, силовики п’ять годин проводили обшук.

Спецназ виламав двері: Мухарський заявив про обшуки в його квартирі

Музикант і художник Антін Мухарський заявив, що в ніч на п’ятницю, 13 грудня, правоохоронці провели обшук у його столичній квартирі.

Мухарський уточнив, що це житло в Києві він здає.

– Сьогодні вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п’ять годин!, – написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю.

При цьому він не назвав жодних причин обшуку.

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Раніше Мухарський опублікував відеоблог, в якому розкритикував керівництво країни за затримання добровольців і волонтерів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

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