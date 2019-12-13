Спецназ выломал дверь: Мухарский заявил об обысках в его квартире

В квартире Антина Мухарского в Киеве, которую он сдает, силовики пять часов проводили обыск.
Музыкант и художник Антин Мухарский заявил, что в ночь на пятницу, 13 декабря, правоохранители провели обыск в его столичной квартире.
Мухарский уточнил, что это жилье в Киеве он сдает.
– Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился пять часов!, – написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
При этом он не назвал никаких причин обыска.
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Ранее Мухарский опубликовал видеоблог, в котором раскритиковал руководство страны за задержание добровольцев и волонтеров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.
В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров
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