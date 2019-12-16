Американський ракетний есмінець Ross зайшов у Чорне море

Ракетний есмінець ВМС США Ross DDG 71 15 грудня увійшов у води Чорного моря.

Есмінець Ross у 2016 році разом з американським десантним кораблем LSD41 класу Whidbey Island брав участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze та кілька днів пробув в Одесі.

Він патрулює акваторію Чорного моря з 2014 року.

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Есмінець Ross DDG 71 відноситься до кораблів типу Arleigh Burke. Побудований на верфі Ingalls Shipbuilding та спущений на воду в березні 1996 року.

Судно довжиною 154 та шириною 20 метрів названо на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого за героїзм під час атаки японців на базу Перл-Харбор.

Корабель озброєний артилерійськими та ракетними установками, екіпаж складають 337 моряків.

Нагадаємо, у жовтні в Одесу заходив американський ракетний есмінець Porter в рамках патрулювання в Чорному морі.

Фото: Думская