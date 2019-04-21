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Факти / Україна

У Чорне море увійшов британський корабель-розвідник

В акваторію Чорного моря зайшов розвідувальний корабель HMS Echo ВМС Великої Британії.

У Чорне море увійшов британський корабель-розвідник

Британський корабель увійшов у Чорне море ввечері 20 квітня і може залишатися там протягом 21 дня відповідно до Договору Монтре.

Відомо, що корабель оснащений двома 20-міліметровими гарматами, чотирма крупнокаліберними кулеметамя і трьома 7,62-міліметровим кулеметами.

Корабель здатний проводити розвідувальні операції на підтримку підводних човнів або десантних кораблів і передавати дані у режимі реального часу.

Читайте: Кораблі РФ провели стрільби в Чорному морі

До речі, в акваторії Чорного моря ракетний катер Прилуки ВМС України взяв участь у спільних тренуваннях з фрегатом НАТО Торонто.

Джерело: Bosphorus Observer

Фото: Andrii Klymenko

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