Британський корабель увійшов у Чорне море ввечері 20 квітня і може залишатися там протягом 21 дня відповідно до Договору Монтре.

Відомо, що корабель оснащений двома 20-міліметровими гарматами, чотирма крупнокаліберними кулеметамя і трьома 7,62-міліметровим кулеметами.

Корабель здатний проводити розвідувальні операції на підтримку підводних човнів або десантних кораблів і передавати дані у режимі реального часу.

.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf

— Yörük Işık (@YorukIsik) 20 апреля 2019 г.