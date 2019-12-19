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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’явиться електронний військовий квиток

Одним з перших базових документів для військовослужбовця, які переводитимуть в електронний вигляд, стане військовий квиток.

Військовий

Заступник міністра оборони Олексій Марценюк розповів, що першочергово в електронний вигляд переводитимуть базові документи для військовослужбовця.

Це означає, що в Україні з’явиться електронний військовий квиток.

– Мова йде про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар’єрою військовослужбовця. Це повинно бути стандартом. Соромно, що це не зроблено досі, – сказав заступник міністра.

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Також в електронний вигляд хочуть перевести оформлення компенсацій за оренду житла і створити онлайн-чергу на квартири.

Крім того, у пріоритеті Міністерства оборони знаходиться введення електронних рапортів.

До слова, уряд планує ввести в Україні електронні учнівські та студентські квитки, якими можна буде користуватися через мобільний додаток Дія.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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