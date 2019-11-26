PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Натискаєш кнопку – корупціонера немає! Зеленський про Державу в смартфоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проект Держава в смартфоні ускладнить життя для корупціонерів.

володимир зеленський

Володимир Зеленський під час виступу на цифровому форумі Digital society sandbox у Таллінні зазначив, що проект Держава в смартфоні створений, щоб полегшити життя громадян.

– Проект Держава в смартфоні полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніше, найпріоритетніше сьогодні завдання для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає, – сказав президент.

Читайте: Держава у смартфоні: в Україні презентували додаток Дія

Володимир Зеленський також додав, що глобальною метою української влади є побудова країни з добре розвинутою цифровою економікою.

Тому під час форуму міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару мали підписати меморандум, який відкриває нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах.

Раніше Михайло Федоров повідомив, коли запустять Державу у смартфоні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна
Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна
Як привчити українців боротися з корупцією: досвід США
Як привчити українців боротися з корупцією: досвід США
У війні на Донбасі є жертва і агресор – президент Естонії
У війні на Донбасі є жертва і агресор – президент Естонії
Президент Естонії подарувала Зеленському електровелосипед
Президент Естонії подарувала Зеленському електровелосипед
Зеленський в Естонії
Допомога США, Донбас та Коломойский: про що Зеленський говорив в Естонії
Необхідно продовжити транзит газу через Україну після 2019 – Зеленський
Необхідно продовжити транзит газу через Україну після 2019 – Зеленський
Зеленський доручив Гончаруку виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям
Зеленський доручив Гончаруку виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям
Володимир Зеленський
Зеленський їде в Естонію з офіційним візитом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка