Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проект Держава в смартфоні ускладнить життя для корупціонерів.

Володимир Зеленський під час виступу на цифровому форумі Digital society sandbox у Таллінні зазначив, що проект Держава в смартфоні створений, щоб полегшити життя громадян.

– Проект Держава в смартфоні полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніше, найпріоритетніше сьогодні завдання для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає, – сказав президент.

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Володимир Зеленський також додав, що глобальною метою української влади є побудова країни з добре розвинутою цифровою економікою.

Тому під час форуму міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару мали підписати меморандум, який відкриває нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах.

Раніше Михайло Федоров повідомив, коли запустять Державу у смартфоні.