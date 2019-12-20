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Факти / Україна

Гральний бізнес не зможе прикриватися лотереями – Гончарук

Кабінет міністрів під час позачергового засідання скасував положення, яке дозволяло гральному бізнесу легально працювати під виглядом держлотерей.

Гральний бізнес не зможе прикриватися лотереями – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд скасував деякі положення щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах.

Таким чином у закладів з гральними автоматами не буде можливості легально працювати під виглядом державних лотерей і прикриватися договорами на розповсюдження відповідних миттєвих лотерей.

– Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, – сказав Гончарук.

Читайте: Рада не підтримала легалізацію грального бізнесу

Також Державна фіскальна служба має перевірити ліцензії усіх так званих державних лотерей.

До слова, з 1 листопада у відділеннях Укрпошти припинили продаж лотерейних білетів. Таке рішення пов’язано з можливою легалізацією грального бізнесу в Україні.

Джерело: Прем’єр Гончарук

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