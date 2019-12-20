Усе під контролем: Маркарова прокоментувала недовиконання дербюджету

Міністр фінансів Оксана Маркарова під час години запитань до уряду розповіла про причини з недовиконанням держбюджету.

За словами Оксани Маркарової, є певні чинники, які вплинули на недовиконання бюджету за доходами. Але ситуація повністю контрольована і не потребує жодних складних рішень.

Тому всі важливі витрати будуть проведені.

Оксана Маркарова пояснила, що в держбюджеті є два типи витрат: захищені видатки і незахищені.

Що таке захищені видатки – це зарплати, медикаменти, пенсії, соціальні витрати, все, що стосується, зокрема, безпеки і оборони. Ці витрати фінансуються ритмічно з початку року і вони продовжують так само фінансуватися. З ними немає жодних проблем і не буде, – додала вона.

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Оксана Маркарова також запевнила, що Україна планово перейде у 2020, який буде роком прискореного зростання добробуту українців.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Мінфін планує скоротити обсяг держборгу до 50% ВВП у 2020.