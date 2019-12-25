Постріл із САУ Богдана показали на відео

Українська бронетехніка показала гідропостріл з артилерійської установки Богдана калібру 155 мм.

Конструкторсько-виробниче підприємство Українська бронетехніка показала випробування самохідної артилерійської установки (САУ) Богдана калібру 155 мм.

Першу українську систему озброєння стандарту НАТО вивели на стрільби на полігон у Дніпропетровській області.

На опублікованому відео підприємство показало гідропостріл, що дозволяє перевірити усі системи САУ.

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Після цього розробники зброї перейдуть до стрільб інертними снарядами, потім – бойовими.

Як повідомлялося, на стрільбах Повітряні сили випробували сучасний автоматизований мобільний командний пункт Ореанда.