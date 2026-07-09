Саміт НАТО в Анкарі: результати для України, які змусять РФ сісти за стіл перемовин

Саміт НАТО, що пройшов 7–8 липня в Анкарі, приніс Україні чимало гарних новин. Київ гарантовано отримуватиме стабільну допомогу щонайменше наступні два роки, НАТО офіційно визнало Україну провайдером безпеки, а коаліція дронових партнерств поповнилася новими країнами.

Крім того, зустріч у Туреччині мала інші позитивні наслідки. Наприклад, США оголосили про можливість передавання ліцензії Україні на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Факти ICTV розбиралися разом з експертами, які наслідки саміту НАТО в Анкарі для України, яку підтримку отримають ЗСУ, як оголошення президента США щодо передавання ліцензій на виробництво ракет до Patriot вже тисне на Росію та що відбуватиметься далі.

Зараз дивляться

Головні підсумки саміту НАТО для України

Україна може розпочати власне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot – це стало головною новиною за підсумками зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп заявив, що США можуть передати Києву відповідну ліцензію.

Лідери країн НАТО офіційно погодили виділення €140 млрд військової підтримки для України на 2026–2027 роки, гарантувавши стабільне фінансування оборони на найближчі два роки.

На полях саміту НАТО Україна уклала безпекові угоди в межах Drone Deal одразу з трьома країнами – Естонією, Данією та Нідерландами. Це забезпечить ЗСУ стабільним постачанням сучасних безпілотних технологій та масштабує спільне виробництво дронів.

Норвегія оголосила про виділення $300 млн на посилення української ППО. Зокрема, ці гроші спрямують на закупівлю ракет для тих самих систем Patriot.

Водночас Канада анонсувала новий масштабний пакет військової допомоги на загальну суму в розмірі близько 900 млн канадських доларів ($640 млн).

Саміт НАТО в Анкарі приніс Україні вагомі результати у посиленні захисту неба від російського балістичного террору. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, партнери ухвалили конкретні рішення для зміцнення антибалістичних спроможностей та загалом української ППО.

На полях саміту відбулися важливі дипломатичні зрушення. Зокрема, Зеленський провів зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким та прем’єром Угорщини Петером Мадяром, що сигналізує про спроби Києва знизити градус напруги у відносинах із сусідніми країнами.

Саміт НАТО: чи можна говорити про дипломатичний прорив для України

– Я думаю, що головне рішення щодо України – це €140 млрд, які виділяють на два роки. Зрозуміло, що там є вже значна частина тих сум, які раніше виділялися. Але там будуть додаткові нарахування, що безумовно піде на користь ЗСУ. Плюс визнання того факту, що Україна має вплив на безпекову ситуацію в регіоні, – заявив заявив Фактам ICTV керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

З одного боку, йдеться про визнання позиції та заслуг України. З іншого боку, це перспектива щодо подальших розмов про участь України в певних програмах або альянсах, стверджує політолог.

– Звісно, я ще додав би момент, що фактично всі країни погодилися посилити підтримку Україні, зокрема, за допомогою цих протиракет. Зараз почали пошук всього цього. І США заявили про готовність передати ліцензію на виробництво ракет до Patriot Україні. Звісно, це розтягнеться в часі, але тут важливий символізм подібного рішення. І другий момент, головний підсумок у тому, щоб США не блокували ніякі ініціативи та вони були потім прописані в цій декларації, – наголосив Рейтерович.