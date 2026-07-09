Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень у четвер, 9 липня. Росіяни атакували дронами АЗС у місті, є загиблий та поранені.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 9 липня: які наслідки

– Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. Поранень дістав чоловік, – написав Федоров о 17:41.

Він додав, що постраждалому надається допомога.

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Згодом з’явилася інформація, що одна людина загинула і троє дістали поранень внаслідок атаки РФ на АЗС.

– Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс. Щонайменше троє людей поранені. Відомо про одного загиблого, – додав очільник ОВА о 18:09.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, днями голова Сумської ОВА Олег Григоров попередив про можливі ворожі удари по автозаправних станціях найближчим часом.

Він звернувся до українців із проханням без нагальної потреби не перебувати поблизу АЗС,

Про потенційну загрозу попередили керівництво АЗС.

Фото: Запорізька ОВА

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