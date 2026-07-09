Вік виходу на пенсію в Україні для чоловіків та жінок у 2026 році залежить насамперед від страхового стажу.

Саме від його тривалості залежить, чи зможе людина оформити пенсію у 60 років, або ж їй доведеться працювати до 63, чи навіть до 65 років. Проте для окремих професій закон передбачає право на дострокову пенсію.

У скільки років жінки йдуть на пенсію, а коли чоловіки, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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У скільки років йдуть на пенсію у 2026 році

У ПФУ повідомили, що з 1 січня 2026 року пенсійний вік в Україні 2026 безпосередньо залежить від кількості страхового стажу.

Так, оформити пенсію у 60 років можуть громадяни, які мають щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина накопичила не менше 23 років стажу, право на пенсію виникає у 63 роки. За наявності від 15 років страхового стажу пенсію призначають у 65 років.

Якщо ж після досягнення 65-річного віку страховий стаж становить менше 15 років, пенсія за віком не призначається. У такому разі людина може звернутися за державною соціальною допомогою.

Отже, якщо немає спеціального стажу, пільг чи списків, то вік виходу на пенсію чоловіків в Україні такий самий, як і у жінок.

Що входить до страхового стажу

До страхового стажу входять періоди, за які сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо людина працює офіційно, внески сплачує роботодавець. Для підприємців обов’язковою умовою є самостійна сплата ЄСВ.

Самих лише записів у трудовій книжці недостатньо. Якщо внески не надходили, цей період не буде зарахований до страхового стажу.

Перевірити інформацію про набутий стаж, періоди роботи та сплату ЄСВ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Хто може вийти на пенсію раніше

Відповідь на запитання, коли жінки виходять на пенсію, а коли чоловіки, не завжди однакова. Для окремих категорій працівників закон передбачає дострокове призначення пенсії.

За інформацією Державної інспекції України з питань праці це стосується працівників, які тривалий час були зайняті на роботах зі шкідливими або важкими умовами праці. Йдеться про професії, включені до Списків №1 і №2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №461.

Умови виходу на пенсію достроково:

Працівники зі Списку №1 можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку, орієнтовно з 50 років чоловіки. А от вік виходу жінок на пенсію у 2026 році за першим списком орієнтовно становитиме 45 років. Проте це не остаточна цифра.

Для працівників зі Списку №2 пенсійний вік зазвичай становить близько 55 років для чоловіків і 50 років для жінок. Проте необхідно підтвердити спеціальний стаж, повну зайнятість на відповідній посаді та проходження атестації робочого місця.

Окремо закон передбачає пенсію за вислугу років. Вона призначається окремим категоріям педагогів, медиків, артистів, спортсменів і працівників транспорту, якщо вони мають необхідний спеціальний стаж, який залежно від професії становить від 25 до 30 років.

Чи можна докупити страховий стаж

Якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох років страхового стажу, його можна докупити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплачувати внески.

Але придбати пільговий стаж, вислугу років або просто “купити” право на пенсію неможливо. Добровільна сплата стосується лише страхового стажу.

Чи підвищать пенсійний вік у 2026 році

Хоча правила виходу на пенсію у 2026 році залишаються незмінними, питання реформування пенсійної системи й надалі обговорюється. У суспільстві регулярно з’являються припущення про можливе підвищення пенсійного віку, однак наразі таких планів уряд не озвучував.

Наразі влада готує нову пенсійну реформу, яка має змінити принципи нарахування пенсій. Що саме вона передбачає та чи може в майбутньому вплинути на пенсійний вік, читайте в нашому матеріалі.

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