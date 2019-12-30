Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара

Зміни в 2020 році принесуть підвищення зарплат, пенсій і штрафів. Також вступлять у силу нові правила призначення субсидій та проведення ЗНО.

Що зміниться в Україні в 2020 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи та виплати

Пенсії та зарплати

У 2020 році в Україні зростуть пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія підвищать до 1 712 грн, з 1 грудня – до 1 769 грн.

Зростуть прожитковий мінімум і мінімальна зарплата. Прожитковий мінімум підвищать до 2 189 грн, зараз 2 102 грн. Мінімальна заробітна плата зросте на 550 грн – до 4 723 грн.

Тренерам дитячих спортивних шкіл збільшать зарплату з 1 січня. Кабмін ухвалив рішення про збільшення заробітних плат тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%.

Субсидії

Кабмін змінив правила отримання субсидії. Щоб порахувати, якою буде ваша субсидія, потрібно було дохід на одного члена сім’ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. У новій формулі, замість 15% – 20%.

Обмежень монетизації субсидій не буде. З 1 січня пільговики зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

Газ

З нового року можуть впасти ціни на газ. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що ціни на газ для населення досягнуть свого історичного мінімуму, якщо Україна підпише новий договір про транзит газу в ЄС. Як відомо, Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України.

Банки, фінанси і курс валют

Курс гривні в 2020 році формуватимуть обсяги експорту та імпорту, транзиту газу, надходження від трудових мігрантів та в формі інвестицій, операції з облігаціями внутрішньої та зовнішньої держпозики, а також політика Національного банку України.

Перший прогноз – долар продовжить падіння, якщо Нацбанк продовжить нинішню політику.

– долар продовжить падіння, якщо Нацбанк продовжить нинішню політику. Другий прогноз – курс гривні в наступному році повернеться в діапазон 24-25 грн/$1 із можливим ослабленням до 26 грн/$1 до кінця 2020 року.

Читайте: Гривня впала перед святами: яким буде курс валют до 7 січня

В обіг увійде нова банкнота. 25 лютого 2020 року Національний банк України замінить в обігу банкноти номіналом 200 гривень.

У 2020 році здешевшає кредитування. Зниження рівня інфляції дозволяє говорити про зниження кредитних ставок уже в перспективі 2020 року, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Тестування програмних реєстраторів розрахункових операцій розпочнуть з 1 січня. В Україні з’явиться програмне забезпечення, яке дозволить здійснювати оплати без використання традиційних касових апаратів.

ФОП платитимуть більше податків. З 1 січня фізичні особи-підприємці I і II груп платитимуть більш високі ставки єдиного податку.

Вводяться нові рахунки для податків. З 1 січня 2020 року вводяться в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, які доступні на сайті податкової та її територіальних органів.

Медицина

Екстрена медична допомога в 2020 році. Допомога пацієнту буде надаватися безоплатно незалежно від того, чи є у людини декларація з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Планова медична допомога. Якщо у пацієнта є декларація, йому будуть оплачені необхідні медичні послуги, які входять у програму медичних гарантій. До неї увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога.

З 2020 року всі українці зможуть лікуватися у медзакладах, які традиційно вважалися “закладами для своїх” – Феофанії та закладах Академії медичних наук.

В Україні введуть електронні лікарняні. У Кабміні планують ввести електронний лікарняний до квітня 2020 року.

Освіта

ВНЗ

У 2020 році університети вперше прийматимуть сертифікати ЗНО чотирирічної давності. Виняток 2017 – іноземна мова.

ЗНО тепер будуть здавати і після бакалаврату для атестації студентів. Результати також можна використовувати для прийому в магістратуру.

Школи

У 2020 році в шкільній освіті введуть низку новацій. Ті, хто піде в школу у 2020-му, не проходитимуть співбесіду і не обиратимуть собі шкільну форму. Усі школярі отримають електронний учнівський квиток. Оцінки будуть говорити особисто, а не на весь клас.

У новому навчальному році учні дев’ятих і десятих класів почнуть вивчення фінансової грамотності. За новим підручником і робочого зошита школярі вивчатимуть основні права споживачів фінпослуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюта тощо.

Транспорт

В Україні у 2020 році посилять штрафи для нетверезих водіїв. З 1 липня вступить у силу закон про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Порушникам загрожує від 17 до 34 тис. грн. А штраф за повторне правопорушення – 51 тис. грн і позбавлення прав. Штрафи з наступного року стануть електронними.

МВС планує підвищити штрафи і за інші порушення ПДР. Пропонується збільшити розміри штрафів за перевищення швидкості – 3,4 тис. грн (зараз 510 грн); залишення місця ДТП – 3,4 тис. грн (зараз 255 грн) і можливість позбавлення прав на 6 місяців за водіння особою без водійського посвідчення – 10,2 тис. грн (зараз 510 грн).

Запрацює система фото- і відеофіксації на дорогах. У першому кварталі 2020 року повноцінно запустять систему автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

В Україну повернеться техогляд. У 2020 році можуть повернути техогляд автомобілів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

З 1 січня штрафуватиму за євробляхи. Ті, хто ввіз автомобіль із порушенням митних правил, сплатить штраф – від 85 до 170 тис. грн. А за використання євробляхи в комерційних цілях стягнуть ще 34 тис. грн.

З 1 січня в Україні на електрокари встановлюватимуть зелені реєстраційні номери. Крім зелених номерів на електромобілях у наступному році можна буде побачити нові дорожні знаки Для електромобілів, Крім електромобілів і Станція зарядки електромобілів.

Зв’язок і пошта

З 1 січня Укртелеком припинить надавати деякі “застарілі” послуги. Це паралельні телефонні апарати у різних абонентів та інші послуги.

З лютого відключать таксофони. Укртелеком з 1 лютого 2020 року припинить надавати послуги зв’язку через таксофони і почне демонтаж обладнання.

У новому році Укрпошта змінить тарифи. З 1 січня тарифи на доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту зростуть в середньому на 12-15%.

Важливі закони

У 2020 році повністю скасовується депутатська недоторканність. З 1 січня наступного року вступає в силу закон про внесення змін до Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів.

Запрацює новий виборчий кодекс. Президент Володимир Зеленський підписав новий виборчий кодекс України. Він вступить у силу вже 1 січня.

В Україні введуть інститут кримінального проступку. Закон мав запрацювати з 1 січня 2020 року, проте поки не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ.

У 2020 році криміналізують підакцизну контрабанду. Глава Державної митної служби Максим Нефедов розраховує на криміналізацію підакцизної контрабанди в 2020 році.

У жовтні Верховна Рада може скасувати мораторій на оборот земель сільськогосподарського призначення. З 1 жовтня 2020 року в Україні можуть відкрити ринок землі, анонсував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Інші зміни в 2020 році

Українцям заборонять виїжджати до РФ за внутрішніми паспортами. Перетин кордону з Росією здійснюватиметься на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають на територію РФ.

У Києві повноцінно запрацює Е-квиток. У 2020 році повинно завершитися підключення автоматів самообслуговування для придбання і поповнення карток і встановлення турнікетів для зчитування QR-квитків.

З 1 січня вступають в силу оновлені державні будівельні норми. З наступного року в нових житлових будинках заборонять розміщувати готелі, хостели та магазини загальною площею понад 1 тис. кв. м.

Вихідні у 2020 році

У 2020 році передбачено 16 вихідних. Детальніше про те, коли відпочиватимуть українці – за посиланням.