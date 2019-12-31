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Факти / Україна

На Новий рік 2020 центр Києва перекриють

У новорічну ніч та 1 січня центр Києва перекриють для транспорту.

новий рік 2020

Уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської – від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку – 31 грудня та 1 січня діятиме заборона на рух транспорту.

Згідно з розпорядженням КМДА, на цій ділянці рух заборонять:

  • з 20.00 31 грудня до 3.00 1 січня;
  • 1 січня – з 14.00 до 22.00.

Читайте: Як працюють банки на Новий рік 2020

Проте дозволено рух транспорту Хрещатиком щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Раніше Факти ICTV розповідали, як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2020.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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