Російські військові нібито почали залишати частину позицій на Кінбурнській косі в Миколаївській області після ускладнення логістики та ударів по маршрутах постачання.

Про це заявив партизанський рух Атеш із посиланням на свого агента у штабі угруповання військ РФ Дніпро.

Відступ росіян на Кінбурнській косі: що відомо

За твердженням Атешу, дії Сил оборони України з ураження логістичних маршрутів змусили російські підрозділи змінити розташування та почати відведення частини сил.

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У русі стверджують, що підрозділи 337 полку залишають окремі позиції на Кінбурнській косі через проблеми із забезпеченням.

За їхньою інформацією, на напрямку нібито припинилося постачання боєприпасів, пального та продовольства.

Також в Атеш заявляють, що через втрати особового складу російське командування відводить військових від берегової лінії, зокрема із північної та західної частин коси.

Окремо повідомляється, що після перекидання частини сил на Запорізький напрямок інші підрозділи залишилися без доукомплектування.

У русі стверджують, що російське командування змушене перекидати військових між позиціями, а частина підрозділів більше не здатна утримувати оборону.

Зауважимо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Останніми днями українські військові неодноразово повідомляли про ураження логістичних маршрутів та складів російських військ на Півдні.

Раніше Сили спеціальних операцій заявили про встановлення повітряного контролю над частиною маршруту Мелітополь – Чонгар, який використовується для забезпечення окупаційних сил і сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що після ударів по складах у Запорізькій та Херсонській областях російське командування запровадило обмеження на використання артилерійських боєприпасів.

Крім того, раніше повідомлялося про пошкодження мосту в районі Чонгара, що також ускладнило логістику окупаційних військ.

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