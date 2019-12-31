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Факты / Украина

На Новый год 2020 центр Киева перекроют

В новогоднюю ночь и 1 января центр Киева перекроют для транспорта.

новий рік 2020

Вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской – от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка – 31 декабря и 1 января будет действовать запрет на движение транспорта.

Согласно распоряжению КГГА, на этом участке движение запретят:

  • с 20.00 31 декабря до 3.00 1 января;
  • 1 января – с 14.00 до 22.00.

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Однако разрешено движение транспорта по Крещатику в субботу, воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2020.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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