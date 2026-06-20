Під час нічної атаки на Україну 20 червня російські війська застосували 99 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 червня: що відомо

Уночі проти 20 червня (з 18:00 19 червня) російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська на території РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 20 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 92 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях.

Ще на трьох локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, що вночі проти 20 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова.

Місцева влада повідомляла про влучання по двоповерховому багатоквартирному будинку. Після вибуху частина конструкцій будівлі обвалилася, під завалами опинилися люди.

Наразі відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених, серед них — діти.

Станом на ранок 20 червня ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі країни фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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