ДТП у Броварах: ВАЗ врізався в автобус, загинула дитина, є неповнолітні і серед поранених
Смертельна ДТП у Броварах Київської області сталася ввечері 19 червня. Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автобусом.
Про аварію повідомили в поліції Київської області.
Смертельна ДТП у Броварах 19 червня: що відомо
За попередніми даними правоохоронців, смертельна ДТП у Броварах Київської області сталася близько 19:55 на вулиці Привокзальній.
Поліцейські встановили, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ під час руху допустив виїзд на зустрічну смугу.
У результаті сталося зіткнення з автобусом, за кермом якого перебував 54-річний водій.
Унаслідок ДТП у Броварах загинула 2-річна дівчинка — дитина померла на місці події від отриманих травм.
Також тілесні ушкодження дістали водій легкового автомобіля та ще вісім пасажирів. За інформацією поліції, серед постраждалих є малолітні діти.
Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.
Слідчі слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження.
Досудове розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Фото: поліція Київщини