Смертельна ДТП у Броварах Київської області сталася ввечері 19 червня. Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автобусом.

Про аварію повідомили в поліції Київської області.

Смертельна ДТП у Броварах 19 червня: що відомо

За попередніми даними правоохоронців, смертельна ДТП у Броварах Київської області сталася близько 19:55 на вулиці Привокзальній.

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Поліцейські встановили, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ під час руху допустив виїзд на зустрічну смугу.

У результаті сталося зіткнення з автобусом, за кермом якого перебував 54-річний водій.

Унаслідок ДТП у Броварах загинула 2-річна дівчинка — дитина померла на місці події від отриманих травм.

Також тілесні ушкодження дістали водій легкового автомобіля та ще вісім пасажирів. За інформацією поліції, серед постраждалих є малолітні діти.

Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Фото: поліція Київщини

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