Яким буде курс долара у 2020 році та що на нього впливатиме – прогноз від Фактів ICTV та економістів.

Курс долара у 2020 році підвищуватиметься, а от гривня слабшатиме.

Безпрецедентне зміцнення гривні у 2019 році приємно здивувало українців. Щодо долара нацвалюта укріпилась аж на 19%. Відтак, вона очолила список валют, які найбільше укріпились у 2019 році. Та вже у 2020-му ситуація може кардинально змінитись.

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Економісти одноголосно пророкують девальвацію гривні. Водночас у державному бюджеті курс закладений на рівні 27,5 грн за долар.

Факти ICTV запитали у експертів, які чинники впливатимуть на послаблення гривні.

ФРС знижує відсоткові ставки – притоки в Україну зростають

Зокрема, економіст Олексій Кущ наголошує – все залежатиме від ставок Федеральної резервної системи (ФРС) США.

– Кожне рішення щодо зниження базової відсоткової ставки ФРС призводило до зміцнення гривні, бо відбувався відтік спекулятивного капіталу з американського фондового ринку. Ці інструменти ставали для інвесторів менш привабливими через зниження прибутковості.

Великі економіки занурюються в стан нульових або негативних ставок. Тому навіть 3-4%, за словами економіста, це досить висока прибутковість. А українські ОВДП зі ставкою у 12% – це надприбутки, в які так активно вкладались інвестори у 2019 році, що і провокувало зміцнення гривні.

– Щойно ФРС почне підвищувати ставки, в світі це розцінять як наближення кризи. Інвестори виводитимуть гроші з таких ризикованих ринків, як Україна, та вкладатимуть у золото або казначейські зобов’язання США.

Швидке зниження ставок загрожує девальвацією

Водночас Україна потроху знижує свою облікову ставку, що зменшує дохідність ОВДП. З 17% влітку дохідність впала до 12%. А оскільки Нацбанк планує продовжувати таку політику, у 2020 році вона буде ще нижчою.

Але Андрій Новак, голова Комітету економістів України, попереджає – якщо НБУ знижуватиме облікову ставку швидше, ніж робить це зараз, то попит на наші облігації буде меншим, відповідно, є ризик того, що курс гривні знову повернеться до девальвації.

Він також наголошує – якщо ще влітку укріплення гривні було об’єктивним і мало економічне підґрунтя, а зараз воно перетворюється на валютні спекуляції.

– Якщо Нацбанк не змінить свою курсову політику і курсу, що плаває, не перейде до забезпечення стабільності, на жаль, обвалу курсу гривні не уникнути.

Підсумовуючи, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський називає комплекс причин, які у 2020 році призведуть до девальвації національної валюти України.

– Девальвація буде пов’язана із зростанням дефіциту торговельного балансу, великим обсягом повернення зовнішніх запозичень, скороченням прямих інвестицій та лібералізацією Нацбанком валютного законодавства, що відкриє широкі можливості для виведення коштів з України.

Нагадаємо, у Мінекономіки прогнозували зростання курсу долара на початку 2020 року.