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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зупинка постачання нафти з РФ до Білорусі некритична для України – Герус

Можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не зашкодить Україні через низький попит на них взимку.

Зупинка постачання нафти з РФ до Білорусі некритична для України – Герус

До посівної зупинка поставок російської нафти у Білорусь і можлива відмову Білорусі від експорту нафтопродуктів не створять серйозних проблем в Україні.

На даний момент поставки не припинялися, повідомив глава профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Читайте: Припинення постачання нафти до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну

– А до початку посівної або там проблема вирішиться, чи ми диверсифікуємося, – сказав він.

Як відомо, з 1 січня білоруські нафтопереробні заводи перестали отримувати сировину з Росії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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