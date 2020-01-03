Зупинка постачання нафти з РФ до Білорусі некритична для України – Герус

Можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не зашкодить Україні через низький попит на них взимку.

До посівної зупинка поставок російської нафти у Білорусь і можлива відмову Білорусі від експорту нафтопродуктів не створять серйозних проблем в Україні.

На даний момент поставки не припинялися, повідомив глава профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

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– А до початку посівної або там проблема вирішиться, чи ми диверсифікуємося, – сказав він.

Як відомо, з 1 січня білоруські нафтопереробні заводи перестали отримувати сировину з Росії.