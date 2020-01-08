PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара та євро після свят в Україні

За підсумками 2019 року курс української гривні зріс відносно всіх валют світу.

Курс долара та євро після свят в Україні

Українська гривня стрімко зросла у 2019 році.

Відносно гривні девальвували всі світові валюти:

  • американський долар — на 14,5%;
  • євро — на 16,2%;
  • китайський юань — на 15,6%;
  • польський злотий — на 15,3%;
  • британський фунт — на 11,8%;
  • швейцарський франк — на 12,9%.

– Найменше за 2019 рік щодо української валюти знизилися обмінні курси російського рубля та єгипетського фунта (по – 4,5%), а також таїландського бату (– 7%) й малавійської квачі (– 9,3%), — зазначають у Нацбанку.

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

У порівнянні з 3 січня середній курс купівлі готівкового долара банками зріс на 1 копійку (до 23,50 грн/$), продажу – знизився на 13 копійок (до 24,01 грн/$).

Середній курс купівлі євро банками знизився на 5 копійок (до 26,06 грн/€), продажу – на 19 копійок (до 26,73 грн/€).

Нагадаємо, раніше Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України.

Джерело: НБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

гривня
ФОП не зможуть витрачати гроші з бізнес-рахунку на особисті потреби
Економіка, гроші
Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік
Курс долара у 2020 році зростатиме: економісти назвали причини
Курс долара у 2020 році зростатиме: економісти назвали причини
У 2020 році НБУ може знизити облікову ставку до 8% – Смолій
У 2020 році НБУ може знизити облікову ставку до 8% – Смолій
Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара
Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара
З чим пов’язано послаблення гривні та що буде в 2020: прогноз Гончарука
З чим пов’язано послаблення гривні та що буде в 2020: прогноз Гончарука
київ
Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні
Гривня впала перед святами: яким буде курс валют до 7 січня
Гривня впала перед святами: яким буде курс валют до 7 січня
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка