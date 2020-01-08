За підсумками 2019 року курс української гривні зріс відносно всіх валют світу.
Українська гривня стрімко зросла у 2019 році.
Відносно гривні девальвували всі світові валюти:
- американський долар — на 14,5%;
- євро — на 16,2%;
- китайський юань — на 15,6%;
- польський злотий — на 15,3%;
- британський фунт — на 11,8%;
- швейцарський франк — на 12,9%.
– Найменше за 2019 рік щодо української валюти знизилися обмінні курси російського рубля та єгипетського фунта (по – 4,5%), а також таїландського бату (– 7%) й малавійської квачі (– 9,3%), — зазначають у Нацбанку.
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У порівнянні з 3 січня середній курс купівлі готівкового долара банками зріс на 1 копійку (до 23,50 грн/$), продажу – знизився на 13 копійок (до 24,01 грн/$).
Середній курс купівлі євро банками знизився на 5 копійок (до 26,06 грн/€), продажу – на 19 копійок (до 26,73 грн/€).
Нагадаємо, раніше Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України.