За підсумками 2019 року курс української гривні зріс відносно всіх валют світу.

Українська гривня стрімко зросла у 2019 році.

– Найменше за 2019 рік щодо української валюти знизилися обмінні курси російського рубля та єгипетського фунта (по – 4,5%), а також таїландського бату (– 7%) й малавійської квачі (– 9,3%), — зазначають у Нацбанку.

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У порівнянні з 3 січня середній курс купівлі готівкового долара банками зріс на 1 копійку (до 23,50 грн/$), продажу – знизився на 13 копійок (до 24,01 грн/$).

Середній курс купівлі євро банками знизився на 5 копійок (до 26,06 грн/€), продажу – на 19 копійок (до 26,73 грн/€).

Нагадаємо, раніше Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України.