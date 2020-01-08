В Ірані розбився літак МАУ. Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані, як має відреагувати українська влада та які наслідки матиме трагедія для країн – у матеріалі Фактів ICTV.

В Тегерані, столиці Ірану, розбився літак Міжнародних авіаліній України. Всі, хто перебував на борту, загинули.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані сталась зранку 8 січня. За кількістю жертв це наймасштабніша трагедія в історії незалежної України.

Що відомо про авіакатастрофу?

Трагедія сталась близько 4.30 за київським часом (6.00 за тегеранським).

Літак Міжнародних авіаліній України, який здійснював рейс Тегеран – Київ, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Він набрав 2400 м висоти і перестав виходити на зв’язок через дві хвилини після вильоту.

На борту перебували громадяни семи країн – України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

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Всього загинуло 176 осіб, серед них 11 українців.

Причини катастрофи

Версій трагедії декілька. Офіційне представництво тегеранського аеропорту повідомляє про загоряння двигуна, що стало причиною катастрофи.

Натомість арабське ЗМІ Al Hadath стверджує, що Boeing випадково збили сили ППО Ірану.

Нагадаємо, напередодні внаслідок загострення конфлікту між США та Іраном, остання атакувала дві американські військові бази, розміщені в Іраку. У Пентагоні стверджують, що Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет. Це було відповіддю країни на вбивство генерала Касема Сулеймані.

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Водночас посольство України в Ірані спочатку відкинуло версію теракту чи ракетного удару, втім, згодом видалило заяву зі свого офіційного сайту.

У МАУ же заявили, що літак був одним з кращих у компанії – він був випущений у 2016 році і лише 6 січня пройшов технічних огляд. Там також відкидають варіант із помилкою екіпажу.

Водночас президент України доручив створити спеціальну слідчу комісію, аби відпрацювати всі версії, а також провести перевірку льотної придатності всього цивільного флоту.

Україна має продемонструвати характер

Володимир Зеленський відреагував на трагедію миттєво. Він перервав своє перебування в Омані і терміново вилетів до Києва.

Політичний експерт Олександр Мусієнко впевнений, в інтересах української влади зараз продемонструвати характер.

– Для того, щоб встановити істину, потрібно не зациклюватись на одній версії обставин трагедії, а вивчити всі можливі, зокрема таку неприємну, як збиття, і не боятись говорити жорстко з представниками іранської влади, – зазначає експерт.

Він також зазначає, що дистанціюватись від конфліктної ситуації між США і Іраном Україні вже не вдасться.

– Хоча б через те, що версія про збиття літака іранською ракетою присутня. І їй треба буде надавати оцінку. Тому ми вже пов’язані з локальним конфліктом між США і Іраном.

Мусієнко наголошує – Україна має наполягати на всеохоплюючому і об’єктивному розслідуванні обставин трагедії, зокрема із залученням українських і міжнародних фахівців.

Авіакомпанії скасовують рейси

Тим часом авіакомпанії масово скасовують свої рейси до Ірану. Напередодні трагедії це зробили США – вони ввели заборону на польоти пасажирських літаків над Іраном, Іраком, Перською та Оманською затоками.

Одразу після авіатрощі у МАУ заявили про скасування рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Air France та ще кілька міжнародних авіакомпанії, зокрема і Росавіація або Lufthansa, призупинили перельоти над територіями Ірану та Іраку.

Іран опинився у скрутному становищі

Ілля Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього, зазначає – наслідки залежатимуть від остаточної версії аварії літака.

– Питання, які виникатимуть до Ірану – чи розглядали вони можливість закриття свого повітряного простору або відтермінування вильотів з Тегерану в контексті ескалації, яка була вночі.

Водночас експерт додає – для повітряного простору Ірану прямої загрози могло не бути, адже країну ніхто не обстрілював. А між ракетними ударами Іраку та злетом українського літака пройшло 2,5-3 години, а це доволі довгий період.

– Перекриття повітряного простору залишається на розсуд самої країни. Змусити її це зробити ніхто не може – це їх відповідальність. Свого часу у 2014 році, коли у нас розбився Boeing, ми теж не перекривали повітряний простір, – нагадує Куса.

Більше того, трагедія матиме негативний вплив на статус Ірану на міжнародній арені, впевнений Олександр Мусієнко:

– Буквально напередодні американці рекомендували авіакомпаніям не здійснювати польоти над Іраном і попереджали про ракетні атаки своїх баз. І за кілька годин стається така трагедія з українським повітряним судном. Це вже має негативний відбиток для іранської влади.

Українська влада, зі свого боку, закликає суспільство не робити попередніх оцінок щодо обставини аварії допоки не буде оголошена офіційна версія. Експерти також наголошують на тому, що зараз можливо чимало спекуляцій на тему авіакатастрофи українського літака, тому робити висновки – зарано.

Лілія Ященко