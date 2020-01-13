Борт Міноборони повернеться з Ірану тільки з тілами всіх загиблих українців – Данілов

За словами секретяря РНБО Олексія Данілова, борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки після того, як будуть завершені усі процедури та коли Україна зможе забрати тіла усіх 11 громадян, які загинули у авіакатастрофі.

Він додав, що усі фахівці, необхідні для цього, працюватимуть до кінця.

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Олексій Данілов також зауважив, що за необхідності до Ірану направлятимуться додаткові сили.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що уряд Ірану створить спеціальну робочу групу, яка займатиметься розслідуванням обставин авіакатастрофи у Тегерані.