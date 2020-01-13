Борт Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев – Данилов

По словам секретяря СНБО Алексея Данилова, борт Минобороны вернется из Тегерана только после того, как будут завершены все процедуры и когда Украина сможет забрать тела всех 11 граждан, погибших в авиакатастрофе.

Он добавил, что все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца.

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Алексей Данилов также отметил, что при необходимости в Иран будут направляться дополнительные силы.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что правительство Ирана создаст специальную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием обстоятельств авиакатастрофы в Тегеране.