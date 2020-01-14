Що таке IBAN і чому це важливо саме зараз?
International Bank Account Number – це міжнародний формат коду банківського рахунку. Використовується для здійснення міжнародних банківських переказів.
IBAN-стандарт став обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах.
У чому переваги IBAN?
По-перше, це легкість отримання переказів на валютні рахунки з-за кордону. По-друге, спрощення і підвищена точність внутрішніх і закордонних вихідних переказів.
Номер в цьому стандарті можна верифікувати при відправленні переказу контрольною цифрою. Це зменшить кількість помилкових перекладів.
У чому відмінність IBAN від звичайного рахунку?
Стандарт номеру IBAN передбачає 29 літер та цифр, а в Україні наразі діє вимога про 14-значний рахунок.
За міжнародним номером банківського рахунку міжбанківські платежі здійснюються швидше і коштують дешевше.
Як тепер виглядатиме рахунок за стандартом IBAN?
Міжнародний банківський рахунок складається з 29 значень і має такий стандарт:
UA nn bbbbbb ccccccccccccccccccc – де:
UA – код країни;
nn – контрольний розряд (генерується банком);
bbbbbb – код МФО банку, в якому відкритий рахунок;
ccccccccccccccccccc – номер рахунку клієнта.
Як працюватиме цей рахунок?
У реквізиті розрахункового документа Рахунок мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.
Ви можете знайти цей номер у своєму договорі чи системі інтернет-банкінгу або звернутись до контакт-центру чи відділення банку. (номер рахунку не те саме, що номер картки, який вказаний на картці).