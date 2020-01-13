У Києві 13 січня біля ТРЦ Ocean Plaza сталася аварія в тепломережі: кип’яток залив вулиці, затопив нульовий поверх торгового центру і розмив асфальт.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і провели евакуацію людей. В результаті НП постраждали мінімум 9 осіб.

Всім постраждалим вже надали медичну допомогу. Охорона торгово-розважального центру організувала евакуацію людей, скоординувавши рух відвідувачів до виходу.

Евакуація пройшла спокійно – люди не панікували.

– Нас вивели через чорний вихід. Коли йшли – бачили, як з другого поверху лилася вода, наче дощ, і вже стояв густий пар, – розповідають очевидці.

Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу тепла через пошкодження магістрального трубопроводу в районі ТРЦ Оcean Plaza.

Зараз на місці аварії усе спокійно. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки масштабного інциденту. У підземних паркінгах триває відкачування води.

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Маршрутне таксі, яке провалилося в яму в асфальті, що утворилася через прорив тепломережі в Києві, також звільнили з пастки.























Аварія біля Ocean plaza: що відбувається на місці НП зараз / 6 фотографий

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.