Зеленський доручив відкрити лікарню Феофанія для усіх українців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги в клінічній лікарні Феофанія Державного управління справами.

Указ №10/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як відомо, в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що українці повинні мати право лікуватися у медзакладах, які традиційно вважалися “закладами для своїх” – Феофанії та закладах Академії медичних наук.

– Відомчі медичні заклади, в тому числі, і клінічна лікарня Феофанія та заклади НАМНУ, повинні перейти на принцип ”гроші йдуть за пацієнтом”, – наголосили в МОЗ.