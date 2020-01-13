Зеленський підписав закон про реєстр педофілів

13 січня до Верховної Ради повернули законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Проект закону №0887 підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно із зазначеним законопроектом, в Україні створять реєстр педофілів, до якого матимуть доступ працівники правоохоронних органів. Також до нього зможуть отримати доступ керівники установ, які здійснюють нагляд за дітьми, або надають їм послуги (навчальних закладів, лікарень тощо).

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До реєстру вноситимуть ім’я, прізвище та по батькові засудженого, дату його народження, місце проживання або перебування. Також буде вказано злочин, за який до зазначеної людини застосували покарання.

Крім того, законопроект вводить покарання за зґвалтування неповнолітнього у вигляді 10-15 років ув’язнення.

За повторне зґвалтування загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне.

До слова, 13 січня президент Володимир Зеленський також підписав закон про запровадження відповідальності за кнопкодавство.