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Факти / Україна

15 років у прокуратурі – що відомо про Олександра Новікова

Олександр Новіков закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з правознавства.

В органах прокуратури Новіков почав працювати у 2004 році. До 2007 року він обіймав посаду слідчого помічника прокурора міста Суми.

У 2007 році його призначили прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області.

З 2012 до 2014 року Новіков працював на посаді прокурора відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави.

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У 2014 році він переїхав до Києва, де продовжив роботу у відділі Генеральної прокуратури.

Новіков не належить до жодної політичної партії. Він також брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та успішно пройшов оцінювання у 2019 році.

У його біографії не знайшли жодного правопорушення.

Новіков вказав у декларації за 2018 рік дохід у розмірі 562,4 тис. грн. На його рахунку знаходиться близько 110 тис. грн.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у НАЗК потрібні кардинальні зміни, оскільки воно не може ефективно працювати.

Фото: Dreamstime

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