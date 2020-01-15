Хотів у теплі краї: Вакарчук про свій відпочинок у Таїланді

Народний депутат від партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що новорічні свята провів у Таїланді. – Так, я їздив у Таїланд. Я був там декілька днів (близько тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї, — сказав він.

За словами нардепа, він обрав місце, в яке їздить багато українців.

– Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Назад, до речі, летіли рейсом МАУ, — сказав він.

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук віршем Для мене справді є різниця відповів на привітання Володимира Зеленського з Новим роком.