Поліція встановлює місцезнаходження засуджених, які втекли з колонії на Житомирщині.
З Райківської виправної колонії на Житомирщині втекли двоє засуджених у ніч проти понеділка, 9 грудня.
Один із втікачів, Микола Мойсеєнко, 1980 року народження відбував покарання за крадіжку, інший – Генадій Мазур – 1985 року народження сидів за ґратами за незаконне виготовлення та збут наркотиків.
Двоє засуджених втекли з колонії на Житомирщині / 2 фотографии
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Нині правоохоронці встановлюють місцеперебування засуджених і просять повідомляти інформацію про втікачів.
Нагадаємо, в Одесі четверо підлітків втекли з притулку, щоб потрапити на похорон убитої школярки Дар’ї Дробот.
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