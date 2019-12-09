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Двоє засуджених втекли з колонії на Житомирщині

Поліція встановлює місцезнаходження засуджених, які втекли з колонії на Житомирщині.

Двоє засуджених втекли з колонії на Житомирщині

З Райківської виправної колонії на Житомирщині втекли двоє засуджених у ніч проти понеділка, 9 грудня.

Один із втікачів, Микола Мойсеєнко, 1980 року народження відбував покарання за крадіжку, інший – Генадій Мазур – 1985 року народження сидів за ґратами за незаконне виготовлення та збут наркотиків.

Двоє засуджених втекли з колонії на Житомирщині / 2 фотографии

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Нині правоохоронці встановлюють місцеперебування засуджених і просять повідомляти інформацію про втікачів.

Нагадаємо, в Одесі четверо підлітків втекли з притулку, щоб потрапити на похорон убитої школярки Дар’ї Дробот.

Джерело: Нацполіція

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