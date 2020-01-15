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Факти / Україна

Закупівлю ліків за кошти держбюджету звільнили від ПДВ

Верховна Рада звільнила від ПДВ операції з ввезення закуплених за кошти державного бюджету ліків на три роки – до 1 січня 2023 року.

За ухвалення законопроекту №2539 проголосували 278 народних депутатів з 226 необхідних.

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Ініціатор документа нардеп Михайло Радуцький зазначив, що законопроект покликаний створити сприятливі умови для функціонування системи закупівель у сфері охорони здоров’я і вплине на забезпечення економії бюджетних коштів.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що законопроект спрямований на здешевлення ліків для українців і підвищення рівня забезпечення населення медикаментами.

Нагадаємо, у жовтні в рамках урядової програми Доступні ліки збільшило кількість безкоштовних медикаментів.

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