День пам’яті кіборгів – в Україні вшановують подвиг військових

Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про Всеукраїнський день пам’яті кіборгів та оборону Донецького аеропорту.

Що це за день?

Всеукраїнський день пам’яті кіборгів було встановлено за ініціативою українських захисників. В цей день вшановують пам’ять військових, які тримали оборону Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні.

В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

Кіборгами українських захисників прозвали бойовики, які не могли повірити в те, що люди так довго можуть боронити аеропорт.



Оборона Донецького аеропорту

Бої за Донецький аеропорт почалися зі спроби бойовиків та російських спецпризначенців захопити будівлю. 26 травня 2014 року сили окупантів висунулися до аеропорту.

Вони почали займати позиції у новому терміналі. Персонал і цивільне населення на той момент вже були евакуйовані з аеропорту.

Українське командування відправило на захист будівлі авіацію, яку підтримували сухопутні війська, що на той час розміщувалися в старому терміналі. Проросійські сили почали нести втрати і були змушені відступити.

Після цього бої припинилися до вересня 2014 року. Бойовики активізувалися після підписання Мінських угод і намагалися взяти Донецький аеропорт.

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До середини січня 2015 року проросійські війська систематично штурмували аеропорт та атакували українських бійців, які встигли окопатися у будівлі. Під час боїв значно зруйнувалася структура Донецького аеропорту, а у грудні 2014 року сильно постраждав старий термінал.

13 січня 2015 року впала диспетчерська вежа. На фінальних етапах боїв українські військові утримували перший поверх нового терміналу, а бойовики контролювали підвал і верхні поверхи.

20 січня бойовики підірвали новий термінал, у результаті чого у будівлі обвалилася стеля. Тоді загинуло багато українських захисників, а вцілілі бійці 22 січня покинули позиції, оскільки захищати будівлю вже було неможливо.

Тоді багато поранених і контужених військових потрапили до полону бойовиків.

Наслідки оборони

Під час боїв ЗСУ створили лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл – Пісків, Водяного, Опитного, а також неподалік шахти Бутівка.

Під час боїв за Донецький аеропорт загинули 100 українських воїнів, поранено близько 440 бійців. Також бойовики знищили десятки одиниць військової техніки і взяли в полон 24 людей.

Проте в Росії заявляли про нібито 597 загиблих з українського боку.

З боку проросійських окупантів загинули 800 бойовиків, ще 1,5-2 тис. поранені.

Найбільшим досягненням боїв за Донецький аеропорт стало те, що українські військові змогли показати свій професіоналізм, витримку і незламність.

Кулеметник 93-ї бригади Олександр Сергєєв вважає, що росіяни зненавиділи б війну на Донбасі, якби побачили, що відбувалося у Донецькому аеропорту.

– Якби росіяни хоч раз побачили купи трупів своїх співвітчизників навколо аеропорту, побачили, як бродячі собаки гризуть людські кістки і бігають з головами мерців у зубах злітною смугою, вони б назавжди зненавиділи цю війну, – розповів український боєць.

До слова, найближчим часом президент України Володимир Зеленський має провести тристоронні переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.