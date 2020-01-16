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Факти / Надзвичайні події

У Києві сміттєвоз, що загорівся, сам приїхав до пожежної частини

16 січня в Дніпровському районі Києва палаючий сміттєвоз, щоб не чекати пожежних, сам приїхав до них у частину.

Під час своєї робочої зміни водій помітив, що зі сміттєвих контейнерів йде дим. Щоб зекономити час і врятувати машину, чоловік сам вирішив під’їхати до пожежно-рятувальної частини.

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  • пожежа у сміттєвозі
  • пожежа у сміттєвозі
  • пожежа у сміттєвозі
  • пожежа у сміттєвозі
У Києві сміттєвоз, що загорівся, сам приїхав до пожежної частини / 2 фотографии

Пожежники були на місці, тому вдалося швидко ліквідувати пожежу. Жертв немає, полум’я пошкодило лише сміттєві контейнери.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше Факти ICTV писали про те, як у Києві авто на повній швидкості влетіло у сміттєвоз.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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