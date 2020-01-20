Прощання з бортпровідником літака МАУ Ігорем Матьковим пройшло у храмі селища Козелець на Чернігівщині.

– У соборі Різдва Богородиці пройде чин відспівування та прощання з нашим земляком Ігорем Матьковим, старшим бортпровідником рейсу PS752, який загинув унаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що останки Матькова привезли до Козельця напередодні о 23 годині. На кортеж із Борисполя земляки три години чекали біля будинку, де живуть батьки загиблого. Зустріли ж його живим коридором зі свічками та лампадками в руках.

Раніше Факти ICTV також писали, де будуть прощатися з екіпажем і пасажирами літака МАУ.