Тіла 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня повернули до України.
Похорони жертв авіакатастрофи МАУ пройдуть 20 січня. Більшість з них ховатимуть на Київщині.
Так, 27-річну бортпровідницю Катерину Статнік поховають на рідній для дівчини Херсонщині.
А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим прощатимуться на Чернігівщині.
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24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом.
Бортпровідницю Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі у Києві. Дівчина родом з Волині.
Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині:
- Сергій Хоменко;
- Валерія Овчарук;
- Володимир Гапоненко;
- Ольга Кобюк;
- Олена Малахова;
- Олексій Наумкін;
- Денис Лихно.
Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшла церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ.