Тіла 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня повернули до України.

Похорони жертв авіакатастрофи МАУ пройдуть 20 січня. Більшість з них ховатимуть на Київщині.

Так, 27-річну бортпровідницю Катерину Статнік поховають на рідній для дівчини Херсонщині.

А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим прощатимуться на Чернігівщині.

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24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом.

Бортпровідницю Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі у Києві. Дівчина родом з Волині.

Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині:

Сергій Хоменко;

Валерія Овчарук;

Володимир Гапоненко;

Ольга Кобюк;

Олена Малахова;

Олексій Наумкін;

Денис Лихно.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшла церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ.