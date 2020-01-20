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Факти / Україна / Суспільство

Похорон загиблих в авіакатастрофі МАУ: де прощаються з екіпажем і пасажирами

Тіла 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня повернули до України.

Похорони жертв авіакатастрофи МАУ пройдуть 20 січня. Більшість з них ховатимуть на Київщині.

Так, 27-річну бортпровідницю Катерину Статнік поховають на рідній для дівчини Херсонщині.

А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим прощатимуться на Чернігівщині.

Біографія Ігоря Матькова

Читайте: Навколішки та зі сльозами на очах: як прощаються із загиблими в авіакатастрофі МАУ

24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом.

Бортпровідницю Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі у Києві. Дівчина родом з Волині.

Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині:

  • Сергій Хоменко;
  • Валерія Овчарук;
  • Володимир Гапоненко;
  • Ольга Кобюк;
  • Олена Малахова;
  • Олексій Наумкін;
  • Денис Лихно.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшла церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ.

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